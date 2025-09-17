Головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував в етері УПЛ ТБ перемогу над Поліссям Ставки (1:0) у матчі 1/16 фіналу Кубка України.

– В першу чергу хотів би привітати гравців з важливою перемогою. Сьогодні погодні умови та перебіг поєдинку не сприяли легкій грі. Хлопці продемонстрували гарний настрій. Особливо складно було увійти в ігровий ритм футболістам, які до цього не мали багато ігрових хвилин до цього моменту. Я справді ціную, що вони багато тренувалися, серйозно працювали і сьогодні проявили справжнє бажання, запорукою якого стала наша сьогоднішня перемога. Дуже ціную їхній серйозний підхід. Я насолодився окремо взятими деталями, які сформували картину сьогоднішньої зустрічі. Хотів би подякувати гравцям за професіоналізм та достойне ставлення до цієї роботи.

Ми завжди повинні бути сфокусовані на реалізації в першу чергу, будучи командою такого калібру, як Шахтар, яка завжди хоче сповідувати атакувальний стиль. Така ситуація може трапитись на тренуванні. Коли ми практикуємо атакувальну модель 10 проти 2 на тренуваннях, все одно буває, що гравці трохи підводять з реалізацією.

Попри невелику кількість голів, глядачі сьогодні могли насолодитися дійсно якісним футболом у виконанні двох команд. Однієї з більш атакувальної сторони і другої, яка гарно вибудувала свою лінію оборони.

Також для нас у контексті цього протистояння було важливим дати повернутись гравцям, які були травмовані протягом певного часу: Криськів, Невертон.

Звичайно, малюнок гри та події матчу трохи внесли корективи стосовно нашого початкового плану виходів на заміну і інтеграції нових гравців — Луки Мейрелліша та Ісаке, але я радий, що вони все одно відпрацювали достойно, продемонстрували чудовий настій, чудовий запал, і ми повинні продовжувати рухатись з таким настроєм. Сьогодні вкотре я задоволений перемогою.

