«Могли перемогти». Колишній тренер Шахтаря висловився щодо стартової поразки у Лізі чемпіонів
Нинішній команді фахівця одразу ж довелося протистояти оновленому Реалу Алонсо
близько 1 години тому
Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі підбив підсумки матчу стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (1:2). Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Я дуже роздратований, адже ми могли перемогти. У нас багато новачків, і це дуже непросто зробити так, щоб вони зігралися у стислий термін. Але я вже сказав своїй команді, що сьогодні ми зробили достатньо, щоби результат вийшов іншим.
Я переконаний, що ми сьогодні могли перемогти. Думаю, у перші 20 хвилин ми поводилися занадто скромно, але потім розкріпачилися. Мені дуже шкода, що залишившись у більшості, ми не змогли всією командою зустрічати суперника на 20-30 метрів вище. Тоді перемога була б реальнішою.
