Головний тренер Шахтаря Арда Туран після матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Зорі (1:0) розповів про стан захисника Марлона Сантоса та вінгера Аліссона Сантани. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Я дуже люблю Марлона як футболіста, цілком довіряю його характеристикам і тому, що він може запропонувати команді. Що стосується безпосередньо цього рішення, воно лежить у рамках тактики: оскільки сьогодні я планував більше залучати саме проникні передачі та розрізні паси саме через напівпростори суперника, то в моєму тренерському баченні для такої ролі чудово підходив саме Дмитро Криськів.

Також один із центральних захисників нашого суперника Джордан підіймається високо, створюючи персональну опіку для свого опонента, тож це також була частина плану. Щодо гравців, які сьогодні втілювали мій план, то я цілковито задоволений їхнім виступом і прогресом, який вони наразі демонструють.

Що стосується Аліссона, то в нього перелом ноги. На нього очікує операція найближчим часом. І, безумовно, так як опіка над гравцями в руках нашого медичного персоналу, то я очікуватиму від них деталей, а поки не можу ухвалювати жодних рішень без їхнього вердикту, тому що я теж не хотів би, щоб хтось ухвалював якісь рішення поза своєї компетенції.