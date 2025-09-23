Головний тренер Шахтаря Арда Туран присвятив мінімальну перемогу в матчі шостого туру української Прем’єр-ліги проти Зорі (1:0) президенту Рінату Ахметову. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Насамперед хочу наголосити, що сьогоднішню перемогу я присвячую нашому президенту Рінату Ахметову, у якого вчора був день народження. Користуючись нагодою, хочу подякувати йому за все, що він робить для команди – як для основної, так і для жіночої, команд Академії різних вікових категорій. Він забезпечує нас найкращими з можливих умовами для роботи, особливо з огляду на те, в яких обставинах війни зараз знаходиться Україна. Тому я бажаю йому найкращих років життя у міцному здоровʼї. Я не можу гарантувати результат у майбутніх іграх, але можу гарантувати, що завжди будемо тішити його гарною грою в нашому виконанні.

Щодо матчу, то я вважаю, що сьогодні ми відіграли чудово. На жаль, трапляються епізоди, як у матчі з «Металістом 1925», де ми відкотилися до тих налаштувань, які були навіть поза рамками базових. Тож ми провели чудовий аналіз разом із моєю командою, і ці знання, здобуті із попереднього невдалого прикладу, нам вдалося інтегрувати в сьогоднішню гру.

І, гадаю, ми справді повернулися до тих принципів, які сповідуємо в грі. Важливо розуміти в контексті нашого розвитку, що в нас дуже багато молодих гравців, яким допоки бракує досвіду на тих чи інших етапах. Проте я в жодному разі не хочу, щоб це сприймалося як якесь виправдання для нашої роботи. Я до цього не схильний. І хочу подякувати гравцям за їхній характер, бойовий дух, який вони продемонстрували, та за здобуту цілком справедливо, на мою думку, перемогу.

Чесно скажу, перше, що явно впадає в очі в УПЛ, це дуже хороший оборонний блок у всіх клубів, які представляють лігу. Справді можу відзначити, що з-поміж представлених 16 команд усі дуже добре можуть вибудовувати план на гру, особливо в протистоянні з нами. Незважаючи на, можливо, десь певне просідання особистих характеристик футболістів, у всіх дуже гарна фізична витривалість, що відображається на полі.

Ті стадіони, де ми грали станом на зараз, також вирізняються чудовим газоном – немає поки жодних скарг саме на покриття на аренах. Можливо, рефері мають бути більше залучені в гру та уважніші до тих епізодів, які відбуваються в різних протистояннях.

І щодо безпосередньо мого тренерського розвитку, то я вважаю це дійсно цінним досвідом. Я справді відчуваю, наскільки вже за цей період виріс у своїх футбольних пізнаннях: маю чудову команду аналітиків, і в нас немає жодного дня, коли б ми не проводили якийсь аналіз гри чи не занурювалися в розбір суперника. Тому впевнений, що таким чином я і тренери мого штабу можемо продовжувати зростати й удосконалюватися разом.