Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса висловився щодо тривалих переїздів на ігри єврокубків в умовах війни в Україні. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Звісно, я не можу сказати, що це легко. Важко здійснювати всі ці поїздки. Саме тому ми їдемо на майже всі матчі на два дні раніше, і в день поїздки не тренуємося, але намагаємося компенсувати це відеоаналізом, більше займаємося теорією. На це ми не можемо вплинути. Не ховаємося за виправданнями, а намагаємося дивитися на світлу, позитивну сторону, адже маємо всі засоби, усі можливості. Як я вже сказав, тренувань менше, але в такі періоди ми більше працюємо з відеоаналізом.

Порівняно з періодом гри проти «Бешикташа» я відчуваю ще більше захоплення. Ми як команда краще налаштовані порівняно з тим періодом, бо зараз ми на іншому рівні й усвідомлюємо цей рівень. Якщо ми пройдемо цей раунд, то вийдемо до плейоф. Зараз ми намагаємося виправити картину й результати минулого сезону. Але ми готові зробити це завтра.