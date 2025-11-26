Головний тренер Шахтаря Арда Туран відповів на запитання журналістів напередодні зустрічі Ліги конференцій проти Шемрок Роверс в Ірландії.

«Я не хочу говорити про негатив. Передусім хочу подякувати своїм гравцям. Ми діставалися сюди 16 годин. Шістнадцять годин! Так, кондиціонер, автобус, літак – усе було чудово. Але ми тут після 16 годин дороги. Для футбольної команди це дуже важко. Ми проведемо тренування, але це буде особливе тренування, тому що після 16 годин це справді дуже складно.

Якщо ви запитаєте мене, я можу назвати сотню негативних моментів, але ми шукаємо позитив. Також я хочу звернутися до всіх світових лідерів — Трампа, можливо, Путіна, можливо, Ердогана, можливо, Зеленського: зараз дітям дуже важко. Зараз вони навчають дітей тому, яким є світ, можливо, думають про Марс, про інші речі. Але зараз не час для війни.

Якщо ти проживеш одну ніч у Києві, ти не зможеш говорити про футбол. Але ці люди — вони це роблять. Я дуже їх поважаю. Я люблю українців, люблю своїх гравців. Виграють вони чи програють – для мене це не проблема. Я поруч із ними. Я відчуваю себе українцем, це моя родина. Ось про що я хочу говорити, тому що для мене це дуже емоційно», – сказав Туран.