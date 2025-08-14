Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився думкою щодо складної кадрової ситуації в команді перед матчем-відповіддю третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Панатінаїкоса. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми маємо забивати. Більше нічого не потрібно. Гратимемо за тією ж тактикою. Ми дуже добре попрацювали у Афінах. Нелегко обійтися майже без шести футболістів, які зазвичай виходять у стартовому складі, у найважчому поєдинку на цей момент.

Але я кажу від першого дня: я довіряю всім своїм гравцям. І я вірю, що ці 25–26 футболістів здатні пройти будь-яке змагання до кінця.

Можу сказати нашим уболівальникам таке: незалежно від рахунку, вони побачать команду, якою можуть пишатися. Ця команда ніколи не здаватиметься і докладатиме всіх зусиль, щоб перемогти. Якщо вони хочуть побачити гарний футбол, якщо хочуть радіти – варто прийти. І це стосується не лише фанатів «Шахтаря» чи українців. Це стосується всіх, хто дивиться футбол. Насправді це стосується кожного в Кракові, адже футбол прекрасний, коли грають перед глядачами.