Захисник Динамо Денис Попов назвав матч десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0) найкращим для киян у сезоні. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Для захисника суха перемога це як свято. Старалися реабілітуватись. Гадаю, наша команда сьогодні грала дуже добре, я пишаюся командою, всі молодці.

Найкраща гра сезону? На даний момент, напевно, так. Ми реалізували свої моменти, забезпечили переможний рахунок, у захисті відіграли на нуль. Сьогодні є привід трохи порадіти, відпочити. Попереду на нас чекають дуже важливі матчі.

Усі розуміють, які задачі стоять перед «Динамо» і де ми повинні знаходитись. Я не дивлюся в турнірну таблицю, але у нас зараз не дуже вдала серія, тому ця перемога як ковток свіжого повітря, аби ми стали на переможний шлях і трималися його до кінця.

Видихнути ніколи, адже графік божевільний. Це «Шахтар», а ми «Динамо». Всі розуміють, що це за матч. Треба налаштовуватись на свою найкращу гру, аби кожен з нас був зарядженим і видав свій найкращий матч, тоді буде результат.

Забитим голом я підтвердив, що я на своєму місці, де і повинен бути. Звичайно, гол – це для захисника бонус. Головне, що зіграли на нуль, оскільки пропустили в цьому сезоні чималу кількість голів. Але сьогодні команда відпрацювала як єдиний механізм. Так має бути і надалі.

Щодо збільшення квоти вболівальників, у ці часи людям потрібно ходити на такі заходи, аби трохи відволікатись від буденних проблем. Емоції бувають різні, не завжди позитивні, але це футбол. Ми раді бачити всіх на трибунах.