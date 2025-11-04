Журналіст і коментатор Ігор Циганик повідомив, що керівництво донецького Шахтаря не розглядає варіант відставки головного тренера Арди Турана. Попри невдалі результати в єврокубках і виліт з Кубка України, у клубі зберігають довіру до наставника.

– Туран продовжує вчитися, набиратися досвіду в Шахтарі. Чи є в нього на це час? За моєю інформацією, Ахметов і далі йому довіряє — ніхто не збирався звільняти Турана ні після матчів у Європі, ні після поразки від Динамо, – зазначив Циганик у своєму подкасті на YouTube.

У чемпіонаті України Шахтар після перемоги в 11 турі над Динамо лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи київський клуб на чотири очки. У Лізі конференцій команда зараз посідає 17-те місце, маючи три очки після двох матчів.