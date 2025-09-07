УАФ контактувала з футбольним коментатором і журналістом Віктором Вацком після його повідомлення про те, що у Кирила Мазура, помічника головного тренера збірної України U-21 Унаї Мельгоси, проводила обшуки СБУ. Про це повідомив сам медійник.

Унаї Мельгоса якийсь відсторонений від українського футболу. Він не має таких зв’язків в українському футболі, і я вважаю проблемою, що він не прагне ці зв’язки налагодити – не знаю з яких причин. Тому що в Мельгоса в Україну не приїздить взагалі.

Він тут не спілкується і не комунікує з людьми футболу, за винятком кількох наближених до нього пассівських діячів, які, власне, великою мірою і формують його думку. Повірте, я спілкувався з усіма тренерами клубів, у яких виступають гравці чи кандидати в молодіжну збірну України. З Мельгосою немає комунікації взагалі

До речі, про пассівських діячів, які формують його думку. Ви знаєте горбиль, який зараз був нещодавно? Коли я розповів про обшуки вдома в асистента Мельгоси Кирила Мазура, мені в УАФ чітко дали зрозуміти: ти давай там не плутай, неправильно Мазура називати асистентом Мельгоси.

І сам Мельгоса – так мені сказали – не вважає його асистентом, він вважає його насамперед перекладачем. І що офіційна посада Мазура в УАФ – це менеджер з аналітичного забезпечення.

Але, панове в УАФ, у мене питання тоді до вас. Як ви ставитеся до того, як він сам себе позиціонує в публічній площині, виступаючи серед своїх друзів, однопассівців? Там же, якщо хто не знав, співведучий також працює на цю структуру просвітлювача українського футболу – втихаря, на мишу, але не за безплатно. Упс.

Навіть безпосередньо від пассівців є витік інформації, але то таке. Transfermarkt далі дивимося. Ну, не сам же по собі Transfermarkt в профайлі Кирила Мазура написав assistant manager? Не самі ж вони це придумали, правильно?

Знаєте, чому таке позиціонування? Я вам поясню. Це для CV. Тому що одна справа, коли ти перекладач у молодіжній збірній України, а інша справа, де ти працював. «Я був асистентом головного тренера молодіжної збірної України». Хороші понти дорожче грошей. Час іде – нічого не змінюється.