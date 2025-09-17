Сергій Стаднюк

Номінально домашній матч молодіжної збірної України проти Угорщини відбудеться у Словенії. Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Зустріч кваліфікації на Євро-2027 (U-21) Україна – Угорщина, який заплановано на 10 жовтня (початок – о 18:00 за місцевим часом), відбудеться у словенському місті Мурска Собота. Гру прийме стадіон «Фазанерія». Ця арена здатна вмістити на своїх трибунах 4 500 глядачів.

Раніше молодіжна збірна України успішно стартувала у відборі, розгромивши однолітків із Литви у Друскінінкаї з рахунком 4:0. Після безгольового першого тайму українці повністю контролювали події після перерви: Кревсун відкрив рахунок, згодом Корнійчук подвоїв перевагу, Синчук реалізував пенальті, а фінальну крапку поставив Гаджиєв.

Однак вінгер уже не допоможе команді Дмитра Михайленка через страшну травму.