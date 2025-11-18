Сьогоднішні матчі завершать груповий етап європейського відбору чемпіонату світу, після чого збірна України дізнається своє місце у кошиках посіву на жеребкуванні плейоф.

У цьому раунді зіграють команди, які фінішували другими у своїх групах, а також найкращі представники Ліги націй. Щоб опинитися в першому кошику, Україні потрібно, аби якомога більше рейтингових збірних завершили груповий етап на першій сходинці.

Учора це зробила Німеччина, а сьогодні майже гарантовано її успіх повторять Бельгія та Швейцарія.

Два з чотирьох місць у першому кошику вже зайняли Італія та Туреччина. Загалом у кошику — чотири вакансії, тож Україні важливо, щоб не більше однієї команди з вищим рейтингом завершила групу на другому місці. Конкурентів лише двоє — Данія та Австрія.

Обидві збірні очолюють свої групи. Данія повинна не допустити, щоб Шотландія обійшла її у Глазго. Австрії ж потрібно зберегти першу позицію в поєдинку проти Боснії у Відні.

Саме за цими матчами українським уболівальникам варто сьогодні стежити особливо уважно.