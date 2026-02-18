УЄФА прокоментував розслідування інциденту з Вінісіусом
Союз європейських футбольних асоціацій поки не має нових деталей
близько 14 годин тому
УЄФА відреагував на інформацію про дисциплінарне розслідування інциденту з расистськими образами, нібито спрямованими на Вінісіуса Жуніора під час першого стикового матчу Ліги чемпіонів між Бенфікою та Реалом Мадрид (0:1). Про це повідомляє Sky Sports News.
Наразі проводиться аналіз офіційних звітів про матчі, які були зіграні вчора ввечері. У разі виявлення порушень розпочнуться розслідування, і якщо вони призведуть до застосування дисциплінарних санкцій, інформація буде опубліковане на сайті дисциплінарного відділу УЄФА. На даному етапі додаткової інформації або коментарів немає.
