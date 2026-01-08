Сергій Разумовський

У Першій лізі знову з’явилися розмови про фінансові затримки в одному з клубів. Раніше повідомлялося, що певні труднощі із виплатами зарплат і преміальних виникли у ФК ЮКСА, і тепер з’явилися конкретніші деталі щодо масштабів проблеми та можливих термінів її розв’язання.

Як стало відомо UA-Футбол із власних джерел, йдеться про заборгованість перед командою за два місяці –листопад і грудень. У самому клубі розраховують закрити борги вже найближчим часом після повернення гравців із відпустки. Орієнтовний старт виплат, за інформацією джерела, планується з середини січня, коли команда відновить роботу.

Водночас ЮКСА продовжує готуватися до другої частини сезону не лише в організаційному плані, а й на трансферному ринку. Раніше з’являлася інформація, що клуб шукає підсилення на позицію флангового захисника.

Крім того, найближчим часом ЮКСА, як очікується, може оформити перехід перспективного футболіста з Ужгорода, вихованця Шахтаря Антонія Емере. Наступний матч команда проведе вже навесні проти Чорноморця.