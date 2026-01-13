Півзахисник мадридського Реала Федеріко Вальверде публічно відреагував на рішення клубу звільнити Хабі Алонсо з посади головного тренера першої команди. Кадрові зміни відбулися наступного дня після поразки вершкових у фіналі Суперкубка Іспанії від Барселони з рахунком 2:3.

Містере, бажаю вам усього найкращого, вам і всьому тренерському штабу, який завжди вирізнявся чудовим ставленням до своєї справи. Успіхів у всьому, що на вас чекає.

Хабі Алонсо очолив Реал влітку 2025 року. Після його звільнення керівництво клубу довірило посаду головного тренера іншому колишньому футболісту мадридців — Альваро Арбелоа.

Наразі Реал посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 45 очок після 19 матчів. У Лізі чемпіонів мадридський клуб іде сьомим у загальній таблиці, набравши 12 залікових балів.