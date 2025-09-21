Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен підбив у ефірі УПЛ ТБ підсумки матчу шостого туру української Прем’єр-ліги проти Епіцентра (5:4).

У мене ніколи не було такого матчу з таким результатом. Можливо, таке траплялося понад 20 років тому, коли я ще працював у дитячому футболі – тоді таке було трохи частіше. Ми мали важкий тиждень: хороший матч проти Полісся, який ми програли, а також гра в Кубку з нашим інцидентом та сьогоднішня гра.

Я думаю, що ми втратили багато енергії на подорожі. Після перерви ми отримали потужний заряд енергії, коли забили гол і зробили рахунок 5:2. Тож, наприкінці цього тижня я хочу висловити велику подяку команді та всім, хто працює поруч із нею – ми мали справді довгий тиждень. Це вилилось у те, що у нас була енергії в атаці, а от в обороні її вже бракувало. В цьому і було видно, що тиждень видався важким.

Коли ми були біля поля, у нас склалося враження, що було кілька ситуацій з офсайдами, на які не відреагували. Також, якщо подивитися на голи, після одного з яких Супряга отримав травму – я вважаю, що там був фол проти захисника. VAR не відреагував. Коли я переглянув відео, то переконався, що це був фол.

Також ми маємо визнати, що у деяких інших моментах ми теж були неправі, а лайнсмен – правий. У нього був непростий вечір зі мною за спиною, але нічого. Це та енергія, яку потрібно було вкласти в гру, щоб досягти успіху.