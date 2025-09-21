Матч сьомого туру Першої ліги Чернігів – Металіст мав відбутися у неділю, 21 вересня, але його старт відтермінували через повітряну тривогу в північному місті. Через деякий час пресслужба господарів заявила, що харків'яни відмовилися виходити на поле і поєдинок не відбудеться. Чернігівський клуб пояснив свою позицію.

Відсутність поваги до Чернігова та чернігівців у день міста. Сьогоднішній матч не відбувся, адже харківський Металіст відмовився виходити на поле.

Повітряна тривога завершилася через 1 годину і 11 хвилин після запланованого старту гри, однак гості все одно вирішили не грати. Вболівальники, які щодня живуть під обстрілами й чекали свята футболу, замість цього отримали розчарування у найважливіший для міста день.