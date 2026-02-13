Вінісіус: «Баскетболісти в НБА перетворюють свій прихід на арену на модне шоу — у футболі такого поки немає»
Лідер мадридського Реала поділився думками про культуру зовнішнього вигляду в сучасному спорті
близько 4 годин тому
Вінісіус / фото - Getty
Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор поділився думками щодо важливості іміджу в сучасному спорті. Бразилець зазначив, що активно використовує ювелірні вироби для створення власного неповторного образу.
Вони додають стилю та блиску. У мене є друг у Х’юстоні, який робить їх спеціально для мене. Мені подобається, як баскетболісти в НБА перетворюють свій прихід на арену на справжнє модне шоу — у футболі такого поки немає, — наводить слова Вінісіуса Marca.
Свій наступний матч Реал проведе у суботу, 14 лютого, у рамках чемпіонату Іспанії. Суперником вершкових буде Реал Сосьєдад.
