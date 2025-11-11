Волошин: «До вокзалу доїхав за 22 хвилини»
Нападник Динамо отримав виклик через травму Довбика
близько 1 години тому
Форвард київського Динамо та збірної України Назар Волошин розповів про свій несподіваний виклик до національної команди перед листопадовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).
Після того як форвард Роми Артем Довбик отримав травму у матчі чемпіонату Італії з Удінезе, головний тренер збірної Сергій Ребров оперативно запросив до команди Волошина.
Футболіст зізнався у інтерв'ю УАФ, що про виклик дізнався вже після матчу Динамо проти ЛНЗ (0:1).
— Був удома, тільки-но повернувся після гри. Подзвонили, сказали, що треба їхати до збірної. Я швидко зібрався й поїхав на вокзал.
— За скільки часу дістався?
— За 22 хвилини доїхав.
— Поспішав?
— Дуже, — усміхається Назар.
Після чотирьох турів відбору у групі D збірна України посідає друге місце, маючи сім очок. Лідирує Франція, яка випереджає українців на три бали, тоді як Ісландія йде третьою з чотирма очками.