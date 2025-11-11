Форвард київського Динамо та збірної України Назар Волошин розповів про свій несподіваний виклик до національної команди перед листопадовими матчами кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Після того як форвард Роми Артем Довбик отримав травму у матчі чемпіонату Італії з Удінезе, головний тренер збірної Сергій Ребров оперативно запросив до команди Волошина.

Футболіст зізнався у інтерв'ю УАФ, що про виклик дізнався вже після матчу Динамо проти ЛНЗ (0:1).

— Був удома, тільки-но повернувся після гри. Подзвонили, сказали, що треба їхати до збірної. Я швидко зібрався й поїхав на вокзал.

— За скільки часу дістався?

— За 22 хвилини доїхав.

— Поспішав?

— Дуже, — усміхається Назар.

Після чотирьох турів відбору у групі D збірна України посідає друге місце, маючи сім очок. Лідирує Франція, яка випереджає українців на три бали, тоді як Ісландія йде третьою з чотирма очками.