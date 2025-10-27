Вихованець Шахтаря вперше забив за клуб в УПЛ. Хавбек не приховував емоцій
Футболіст заявив, що йому приємно відзначитися за рідну команду
близько 1 години тому
Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько висловився щодо першого голу за «гірників» у чемпіонаті в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (4:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.
Приємно, що забив за рідний клуб, допоміг команді й зараз ми на першому місці. Я радий, що забив цей гол заради команди, далі рухатимемося вперед. А так відчуття приємні, дуже радий.
Асист Педріньйо через себе? Думаю, що відчув момент. З Педріньйо на тренуваннях ми завжди разом граємо, кожен один одного відчуває, тож це було і взаєморозуміння – знав, де буде мʼяч.
Ми намагалися тиснути на суперника кожної хвилини, пресингувати, щоб здобути результат і бути на першому місці. Вважаю, переважали суперника 100%.
Перервано невдалу серію? Так, це було важливо для нас – виграти цей матч. Бо ми поступилися «Легії» на останніх хвилинах, це було дуже неприємно. Треба було реабілітуватися в цьому поєдинку, щоб морально налаштуватися на позитив і рухатися далі тільки з позитивом.
Арда Туран підбадьорював, казав, що треба виходити і грати у свій футбол – футбол «Шахтаря»: контролювати гру, грати з мʼячем, бити по воротах. Він із кожним розмовляв, дав настанови, як потрібно грати. Була теорія, він усім сказав такі теплі слова, що ми були налаштовані.
Нагадаємо, далі на Шахтар очікують два матчі проти Динамо у Кубку України та в УПЛ.