Півзахисник Шахтаря Олег Очеретько висловився щодо першого голу за «гірників» у чемпіонаті в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (4:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Приємно, що забив за рідний клуб, допоміг команді й зараз ми на першому місці. Я радий, що забив цей гол заради команди, далі рухатимемося вперед. А так відчуття приємні, дуже радий.

Асист Педріньйо через себе? Думаю, що відчув момент. З Педріньйо на тренуваннях ми завжди разом граємо, кожен один одного відчуває, тож це було і взаєморозуміння – знав, де буде мʼяч.

Ми намагалися тиснути на суперника кожної хвилини, пресингувати, щоб здобути результат і бути на першому місці. Вважаю, переважали суперника 100%.

Перервано невдалу серію? Так, це було важливо для нас – виграти цей матч. Бо ми поступилися «Легії» на останніх хвилинах, це було дуже неприємно. Треба було реабілітуватися в цьому поєдинку, щоб морально налаштуватися на позитив і рухатися далі тільки з позитивом.

Арда Туран підбадьорював, казав, що треба виходити і грати у свій футбол – футбол «Шахтаря»: контролювати гру, грати з мʼячем, бити по воротах. Він із кожним розмовляв, дав настанови, як потрібно грати. Була теорія, він усім сказав такі теплі слова, що ми були налаштовані.