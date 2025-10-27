Ви знаєте, що в нас достатньо багато травмованих гравців. Зокрема, Дубінчак, тільки відновився Тимчик, провів два з половиною тренування, з яких півтора – з командою U19. Також травмовані Біловар, Шапаренко, після хвороби тільки повернувся Ярмоленко, і з командою працював лише одне вчорашнє тренування для того, щоб у нього була не лише бігова робота, а ще й розуміння командних дій.

Стосовно Тараса Михавка зліва у захисті, то в нас обов’язково буде ротація й він буде отримувати свій ігровий час на полі. Але сьогодні Вівчаренко попросив заміну, відчувши дискомфорт, а ми домовлялися перед грою, що в такому разі відразу говорять нам. У попередній грі, приміром, Волошин нічого не сказав нам про дискомфорт, і коли ми вже зробили п’яту заміну, виявилося, що в нього проблеми із задньою поверхнею стегна – на нього ми також найближчий тиждень не розраховуємо.