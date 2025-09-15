Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик назвав причини невпевненої гри київського Динамо в обороні, особливо – у верховій боротьбі

Чому Динамо так погано захищається «на другому поверсі»? Бачите, немає високих футболістів. Ну, Біловар, Попов. А так – Михавко не дуже високий, Вівчаренко і Дубінчак не дуже високі. В середині поля теж футболісти не вирізняються габаритами.

Але найголовніше, що захищатися потрібно не лише боротьбою, а ще й вмінням. Тобто це треба нав'язувати боротьбу. Динамо програє в боротьбі, в силовій боротьбі. Треба штовхатися, чіплятися, не давати можливості.

Є різні схеми. Але це треба тренувати. Переглядати, як суперники подають, як розігрують, це все розбирати. Це щоденна рутинна робота, якою треба займатися. А з огляду на те, що я бачу, не дуже цим займаються в Динамо. Висновків з того, що дуже багато пропускають зі стандартів, немає.