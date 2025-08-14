Як Туран «викрутився» зі складної кадрової ситуації? З ким Шахтар вийде на матч із Панатінаїкосом?
«Гірники» уже зовсім скоро проведуть найскладнішу для себе битву за Лігу Європи
близько 1 години тому
У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи донецький Шахтар у Кракові прийме грецький Панатінаїкос. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за Києвом.
👥 Склади команд на матч Шахтар – Панатінаїкос
⚒️ Шахтар (тренер: Арда Туран): Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Бондаренко, Очеретько, Аліссон Сантана, Невертон, Кауан Еліас.
Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон, Швед, Азаров, Грам, Глушенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Фарина.
🇬🇷 Панатінаїкос (тренер: Руй Віторія): Дронговскі, Кір'якопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас, Чірівеллья, Ґнєзда-Черін, Нем. Максімович, Пельїстрі, Свідерскі, Тете.
Запасні: Ляфон, Коцаріс, Сіопіс, Яннідіс, Зарурі, Інґасон, Манчіні, Єдвай, Младенович, Фікай, Єремєєв, Брєгу.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги Європи і подивитися пряму трансляцію гри можна вже у четвер, 14 серпня, на сторінці події Шахтар – Панатінаїкос на Xsport. Початок – о 21:00.
Нагадаємо, одразу шість футболістів Шахтаря пропустять матч з Панатінаїкосом. Також головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився власною оцінкою стилю грецької команди.
