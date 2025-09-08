Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець поділився очікуваннями від матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна.

Треба однозначно цю команду обігравати, якщо ми взагалі хочемо претендувати на якісь позиції або хочемо кудись потрапити. Однозначно обігравати. Якщо не перемагати цю команду, то тут немає що робити. Це об’єктивно.

Я розумію, що всі грають в футбол, всі навчились грати. У нас не найкращий час і результати в футболі, але треба виходити та грати. Думаю, після гри з французами відійдуть, хоча це не буде легше. Легше не буде, тому що зараз всі грають в футбол. Але треба вигравати. Тільки вигравати, інакше що нам взагалі робити, – заявив Кополовець в інтерв’ю ua.tribuna.com.