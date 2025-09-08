«Якщо не перемагати Азербайджан…». Відомий ексфутболіст за крок від того, аби зневіритися у збірній України
У випадку названого сценарію, на перспективах «синьо-жовтих» можна ставити хрест
Колишній півзахисник Карпат Михайло Кополовець поділився очікуваннями від матчу другого туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 Азербайджан – Україна.
Треба однозначно цю команду обігравати, якщо ми взагалі хочемо претендувати на якісь позиції або хочемо кудись потрапити. Однозначно обігравати. Якщо не перемагати цю команду, то тут немає що робити. Це об’єктивно.
Я розумію, що всі грають в футбол, всі навчились грати. У нас не найкращий час і результати в футболі, але треба виходити та грати. Думаю, після гри з французами відійдуть, хоча це не буде легше. Легше не буде, тому що зараз всі грають в футбол. Але треба вигравати. Тільки вигравати, інакше що нам взагалі робити, – заявив Кополовець в інтерв’ю ua.tribuna.com.
Нагадаємо, у минулому матчі збірна Ісландії розгромила Азербайджан (5:0) і очолила групу D. Перед грою з Україною суперник звільнив головного тренера Фернанду Сантуша.
Наставник «синьо-жовтих» Сергій Ребров уже заявив, що це рішення вплине на підготовку до поєдинку.
