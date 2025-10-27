Сергій Стаднюк

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко висловився щодо виходу на позиції центрального нападника у матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кривбаса (4:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Із роками мені кофмортно грати на будь-якій атакувальній позиції – зліва, справа, під нападниками, нападником. Тому ніяких проблем немає. Андрій Ярмоленко

Також Ярмоленко, відповів, чи знає про те, що його гол у матчі став 115-м у чемпіонатах України, а також поділився відчуттями від першого м'яча у 36-річному віці.

Чесно кажучи, ні, дякую. Так само, як і в 19 😁. Андрій Ярмоленко

