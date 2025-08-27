Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Вважаю, усе те, що про нас говорять та пишуть, напевне, ми заслужили своєю грою, тому що результату немає. Ми провели перший тайм нашого протистояння з «Маккабі» на виїзді, і ми його програли. Але у нас є ще другий тайм, і в нас було достатньо часу, щоб зробити висновки, підготуватися і якось виправити ситуацію, яка склалася. Чи зможемо ми це зробити – побачимо завтра і поговоримо про це вже після гри.

Я можу вам багато говорити про те, що потрібно і як потрібно, куди потрібно бігти, але виходити на футбольне поле і досягати результату – це зовсім інше. Поки що результату у нас немає. Чи переймаються гравці? Безумовно, переймаються. Чи переймається головний тренер зі своїм тренерським штабом? Звісно, так. Тому ми й працюємо на тренуваннях, на теоретичних заняттях, щоб виправити цю ситуацію.

І у нас є 90 хвилин, щоб завтра вийти на поле і це зробити. Щодо критики, думаю, вона нікому не приємна, але це частина нашого життя та нашої професії. Коли тебе критикують уболівальники, потрібно це сприймати, але й продовжувати працювати, щоб досягати потрібного результату.