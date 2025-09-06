Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував матч проти Франції (0:2) у першому турі відбору ЧС-2026.

– Чому не вдалося дотиснути суперника, хоча дуже старалися?

– Сьогодні була важка гра, але цікава. Треба розуміти, що коли є момент, треба забивати. В таких матчах багато стовідсоткових моментів не буде.

Не забили, могли, є над чим працювати, як завжди. Проаналізуємо і будемо рухатися вперед. У нас наступна гра дуже важлива. В нас залишилося три дні, тому відновлення та працюємо.

– Чи робили ставку саме на другий тайм?

– Звісно, спочатку ми не робили ставку на жоден тайм. Але це футбол, може трапитися що завгодно.

В першому таймі, я вважаю, зіграли добре, в другому вже стали грати ще впевненіше, мали хороші моменти, але просто не забили. Суперник забив другий м’яч, і вже стало важко відігратися.

Але сьогодні справді була команда. Всі боролися, створювали хороші моменти. Але, я ж кажу, є над чим працювати. Я думаю, що в наступному матчі потрібно вже вирішувати.

– Що в перерві сказав Сергій Станіславович, що так побігли?

– Нічого особливого. Що ми добре оборонялися, але треба виходити більш агресивно вперед і грати на атаці, завершувати атаки – те, що ми й робили в другому таймі, – сказав Забарний.

Свій наступний матч збірна України зіграє в Баку 9 вересня проти Азербайджану. Азербайджанці у першому турі відбору на ЧС-2026 поступилися Ісландії (0:5).

Також, Ілля Забарний був визнаний вболівальниками Левом матчу Україна - Франція.