Захисник Динамо Крістіан Біловар висловився щодо потенційного виклику до збірної України. Також футболіст відповів, чи готовий розглянути зміну громадянства на угорське – центрбек народився у Дебрецені.

Звичайно, я хотів би і вважаю, що мені могли б дати шанс. Я не кажу, що мене повинні викликати і я повинен грати в стартовому складі. Є топ-гравець Забарний на моїй позиції, який грає в найкращому клубі світу.

Звичайно, хотілося. Я вважаю, що мене можуть викликати поїхати з національною командою на збір. Мені здається, своєю роботою я на це заслуговую. Але я про це взагалі не думаю. Коли побачу список і там буде моє ім’я, я про це подумаю: «Круто, я до цього дійшов своєю роботою. Але ж я все одно розумію, що люди у нас в країні так само можуть дивитися на мене з призми того, чий я родич.

Європейські чемпіонати? Якби я поїхав туди по угорському паспорту, то велика ймовірність, що мене могли викликати в збірну Угорщини. Якщо я їжджу туди по угорському паспорту і мене викликають у збірну Угорщини, то...

Моя мрія тут. Можливо, якщо мені буде років 30, мене так і не викличуть у збірну України, і в мене буде якась там пропозиція щодо зміни громадянства. Якщо в мене буде хороша пропозиція навіть зараз з громадянством і мені скажуть, що шансів у тебе за збірну України, тому що ти кум, зять, сват і так далі, і люди тебе просто не люблять в інтернеті, тому ми тебе не візьмемо в збірну – ну, тоді без питань, я піду візьму громадянство.

Інколи, коли задумуєшся, хотілося б, тому що все одно розумієш, що люди десь тебе трохи не люблять в інтернеті, більше, ніж інших. Все одно це моя рідна країна, і не хотілося б стосовно неї не те щоб поводитися некрасиво, а бути нечесним.