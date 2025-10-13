Захисник Полісся Едуард Сарапій згадав єврокубкову кампанію команди та поділився враженнями від виїздів на матчі УЄФА в умовах війни.

Це важливий досвід для нашего клубу. Цього сезону ми пройшли два раунди, але завжди хочеться більшого. Сподіваємося і будемо працювати, щоб наступного сезону виступити в єврокубках ще краще!

Друга гра з Фіорентиною – це був гарний матч для нашої команди, суперник додав із замінами наприкінці гри і нам стало складніше. Авжеж, програвати матч, коли по ходу зустрічі виграєш 2:0 дуже прикро, хто б не був нашим суперником.

Переїзди? У нас такі реалії на сьогоднішній день. Інакше, принаймні зараз, поки що бути не може – в країні війна. Ми були готові до цього. Так, ми багато провели часу в дорозі, але це єврокубки, на такі матчі як з Фіорентиною, я б пішки ходив, – розповів Сарапій у інтерв’ю Football.ua.