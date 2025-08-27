Сергій Стаднюк

Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко повернувся до занять у загальній групі клубу. Про це повідомила пресслужба мерсисайдців.

Футболіст зазнав пошкодження 9 серпня у товариському матчі проти Роми (0:1). Тоді латераль невдало виконав підкат і достроково залишив поле.

У минулому сезоні Миколенко взяв участь у 37 поєдинках у всіх турнірах. У них йому вдалося відзначитися одним голом і трьома результативними передачами.

На початку вересня збірна України проведе два матчі відбору на чемпіонат світу-2026. «Синьо-жовті» зіграють проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21.45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19.00).

Головний тренер української національної команди Сергій Ребров включив Миколенка до списку викликаних на цей збір.