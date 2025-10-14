Мацей Кендзьорек, асистент головного тренера Динамо Олександра Шовковського, повідомив, що провів перемовини з наставником киян перед тим, як долучитися до його штабу.

Ми з Шовковським зустрічалися ще до того, як я прийшов у клуб. Спілкувалися під час одного з візитів «Динамо» до Любліна. Зі свого боку я розповів і показав, як працюю. Типова ознайомча бесіда. Я знаю, що представники Динамо, скаути, телефонували різним людям, щоб отримати більше інформації про мене. І після позитивного результату такої, умовно кажучи, перевірки мене запросили на зустріч із паном Шовковським. Ми трохи поспілкувалися в Любліні, і через тиждень мені запропонували приєднатися до клубу.

Майбутнє в якості головного тренера? Звичайно, я це врахував, коли приймав пропозицію Динамо. Вважаю, це дуже розвивальна робота, враховуючи рівень гравців, які є в Динамо. Я не хочу надто хвалитися командою, але в нас справді сильний склад, по два гравці на кожну позицію, і з погляду якості вони на дуже високому рівні. Тому я думаю, що робота з такими гравцями мені підходить, це безперечно крок уперед для мого розвитку як тренера, – передає слова Кендзьорека Dynamo.kiev.ua з посиланням на ефір Radio TOK FM.