Визначилися півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу-2025 U-20
Матчі відбудуться в ніч з 15 на 16 жовтня
близько 2 годин тому
На молодіжному чемпіонаті світу з футболу, який проходить у Чилі, сформувалися півфінальні пари. За вихід до фіналу змагатимуться збірні Аргентини, Марокко, Франції та Колумбії.
Півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу-2025
середа, 15 жовтня, 23:00 - Марокко U-20 – Франція U-20
четвер, 16 жовтня, 2:00 - Аргентина U-20 – Колумбія U-20
Матчі півфінальної стадії відбудуться 15 і 16 жовтня, а фінал турніру запланований на 20 жовтня.
Молодіжний чемпіонат світу-2025 стартував у Чилі 27 вересня і триватиме до 20 жовтня. Чинним переможцем турніру є збірна Уругваю, яка у фіналі 2023 року здолала Італію з рахунком 1:0.
Нагадаємо, збірна України залишила турнір на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1).
