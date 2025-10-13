На молодіжному чемпіонаті світу з футболу, який проходить у Чилі, сформувалися півфінальні пари. За вихід до фіналу змагатимуться збірні Аргентини, Марокко, Франції та Колумбії.

Півфінальні пари молодіжного чемпіонату світу-2025

середа, 15 жовтня, 23:00 - Марокко U-20 – Франція U-20

четвер, 16 жовтня, 2:00 - Аргентина U-20 – Колумбія U-20

Матчі півфінальної стадії відбудуться 15 і 16 жовтня, а фінал турніру запланований на 20 жовтня.

Молодіжний чемпіонат світу-2025 стартував у Чилі 27 вересня і триватиме до 20 жовтня. Чинним переможцем турніру є збірна Уругваю, яка у фіналі 2023 року здолала Італію з рахунком 1:0.

Нагадаємо, збірна України залишила турнір на стадії 1/8 фіналу, поступившись Іспанії (0:1).