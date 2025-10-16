Колишній тренер Зорі та Кривбаса Юрій Вернидуб підбив підсумки виступів збірної України у жовтні. В матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2026 синьо-жовті переграли Ісландію (5:3) й Азербайджан (2:1).

У даній ситуації якість гри відходить на другий план. Головне, що в двох матчах було здобуто максимальний результат, який, як то кажуть, повернув нашу команду в гру. Тепер важливо в листопаді продемонструвати хороший настрій, щоб мати можливість пробитися на чемпіонат світу.

Як виявляється, критика дала свій результат. Добре, що команда швидко відреагувала, оскільки будь-яка втрата очок закрила б дорогу «синьо-жовтим» на Мундіаль. До того ж після повернення до збірної чудову гру продемонстрував Руслан Малиновський, який у двох минулих поєдинках був справжнім лідером команди. З семи м'ячів – три на рахунку півзахисника «Дженоа». Молодець!

Звичайно, всім хотілося, щоб ми посіли перше місце, але в нашій групі є Франція, у якої календар матчів, що залишилися, трохи легший і є гандикап в очках. Упевнений в одному, що збірна України зможе обіграти Ісландію, а це гарантує друге місце. Якби зараз був інший час, можливо, і результат був би іншим. Не варто забувати, що ми живемо в стані війни. Наша збірна, як і клуби, не мають можливості грати міжнародні поєдинки на своєму полі, а це, я вам скажу, дає непогану перевагу суперникам.

Тому, думаю, путівку на чемпіонат світу доведеться здобувати через стикові матчі. Я дуже хочу, щоб у Сергія Реброва зі своїми підопічними все вийшло, – заявив Вернидуб у інтерв'ю Sport.ua.