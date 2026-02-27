Ліга конференцій 25/26: результати матчів раунду плей-оф
Визначилися переможці стикових протистоянь
близько 16 годин тому
26 лютого були зіграні вісім матчів-відповідей стикового раунду Ліги конференцій сезону-2025/2026. За підсумками двоматчевих дуелей визначилися команди, які продовжать боротьбу в турнірі.
Результати матчів, раунд плей-оф, 26 лютого
Целе (Словенія) – Дріта (Косово) 3:2 (загальний рахунок – 6:4)
Рієка (Хорватія) – Омонія (Кіпр) 3:1 (4:1)
Фіорентина (Італія) – Ягеллонія (Польща) 2:4 (5:4)
Самсунспор (Туреччина) – Шкендія (Північна Македонія) 4:0 (5:0)
Лозанна (Швейцарія) – Сігма Оломоуц (Чехія) 1:2 (2:3)
Лех Познань (Польща) – КуПС (Фінляндія) 1:0 (3:0)
Крістал Пелас (Англія) – Зриньські (Боснія і Герцеговина) 2:0 (3:1)
АЗ Алкмар (Нідерланди) – Ноа (Вірменія) 4:0 (4:1)
Чинним переможцем турніру залишається Челсі. У фіналі попереднього розіграшу лондонський клуб здобув перемогу над Бетісом з рахунком 4:1.
Також, сформувалася сітка 1/8 фіналу Ліги конференцій і стало відомо, з ким потенційно зіграє Шахтар.
