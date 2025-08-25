Сергій Стаднюк

У другому турі іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао на своєму полі мінімально здолав Райо Вальєкано.

Єдиний і вирішальний гол у поєдинку був забитий уже після перерви. Ойхан Сансет впевнено реалізував пенальті.

Представник Іспанії у Лізі чемпіонів діяв більш активно в атаці й зуміли дотиснути суперника у другому таймі, тоді як учасник Ліги конференцій так і не створив достатньо моментів, аби відігратися.

Завдяки перемозі баски здобули три важливі очки на старті чемпіонату. Після двох турів у команди максимум балів у турнірній таблиці. Райо ж уперше втратив пункти.

Ла Ліга, другий тур

Атлетік Більбао – Райо Вальєкано 1:0

Гол: Сансет, 66 (пен.)

Атлетік: Сімон - Аресо, Вівіан, Паредес, Берчіче - де Галларета (Прадос Діас, 67), Хаурегісар, Беренгер (Весга, 87) - І. Вільямс (Гурусета, 79), Саннаді (Сансет, 46), Н. Вільямс (Гомес, 87).

Райо Вальєкано: Баталья - Раціу, Луїз Феліпе, Лежен, Чаваррія (Трехо, 83) - Паласон (Камельйо, 79), Лопес (Гумбау, 55), Сісс, Гарсія - Діас (Перес, 55), Де Фрутос (Нтека, 79).

Попередження: Раціу, 22, Лопес, 23, Гарсія, 70, Чаваррія, 79