Де Ріддер у важкому бою переміг Віттакера
Усі результати турніру UFC on АВС 9
близько 2 годин тому
На Etihad Arena в Абу-Дабі (ОАЕ) відбувся турнір UFC on АВС 9, який очолив поєдинок колишнього чемпіона середнього дивізіону австралійця Роберта Віттакера (26-9) проти нідерландця Реньє де Ріддера (21-2).
Пропонуємо вашій увазі результати турніру UFC on АВС 9:
Головний кард
Реньє де Ріддер переміг Роберта Віттакера роздільним рішенням суддів
Петр Ян переміг Маркус МакГі одноголосним рішенням суддів
Шарабутдін Магомедов переміг Марка-Андре Барріо одноголосним рішенням суддів
Асу Алмабаєв переміг Хосе Очоа одноголосним рішенням суддів
Богдан Гуськов переміг Микиту Крилова технічним нокаутом у першому раунді
Попередній кард
Брайс Мітчелл переміг Саїда Нурмагомедова одноголосним рішенням суддів
Муслім Саліхов переміг Карлоса Ліла Міранду нокаутом у першому раунді
Дейві Грант переміг Деймона Блекшира одноголосним рішенням суддів
Табата Річчі перемогла Аманду Рібас технічним нокаутом у другому раунді
Біллі Елекана переміг Ібо Аслана одноголосним рішенням суддів
Стівен Нгуєн переміг Мохаммада Ях'ю технічним нокаутом у другому раунді
Мартін Будай переміг Маркуса Алмейду одноголосним рішенням суддів
Нагадаємо, зрадника України, який виступає під прапором росії, вдруге поспіль нокаутували на шоу UFC.
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