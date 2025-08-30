Денис Сєдашов

Турнір серії ATP 250, який протягом останніх 32 років проводився у французькому Марселі, з наступного сезону змінить локацію та проходитиме в Ліоні.

Організатори пояснили рішення результатами детального аналізу інфраструктури, яка має відповідати сучасним технічним, логістичним і медійним стандартам ATP.

— LDLC Arena (місткість від 6 000 до 16 000 глядачів) — сучасний комплекс, розташований у центрі метрополії Ліона, що повністю відповідає вимогам , — йдеться у пресрелізі компанії Pampelonne Organisation, яка займається проведенням турніру.

Змагання у Ліоні відбудуться у третій тиждень жовтня 2026 року, тоді як у Марселі турнір традиційно проводився у лютому.

US Open 2025: Огляд турніру від Favbet.