ATP 250 після 32 років у Марселі переїжджає до Ліона
Організатори пояснили рішення необхідністю відповідати новим стандартам
близько 2 годин тому
Турнір серії ATP 250, який протягом останніх 32 років проводився у французькому Марселі, з наступного сезону змінить локацію та проходитиме в Ліоні.
Організатори пояснили рішення результатами детального аналізу інфраструктури, яка має відповідати сучасним технічним, логістичним і медійним стандартам ATP.
— LDLC Arena (місткість від 6 000 до 16 000 глядачів) — сучасний комплекс, розташований у центрі метрополії Ліона, що повністю відповідає вимогам , — йдеться у пресрелізі компанії Pampelonne Organisation, яка займається проведенням турніру.
Змагання у Ліоні відбудуться у третій тиждень жовтня 2026 року, тоді як у Марселі турнір традиційно проводився у лютому.
