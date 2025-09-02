Бублик після розгромної поразки від Синнера: «Я ж не поганий гравець, що за біса…»
Казахстанець емоційно відреагував на поразку в 1/8 фіналу US Open-2025
близько 1 години тому
Казахстанський тенісист Олександр Бублик (ATP 24) прокоментував свою поразку від першої ракетки світу Янника Сіннера у четвертому колі US Open-2025 з рахунком 1:6, 1:6, 1:6, повідомляє The Tennis Letter.
Після матчу, який тривав 81 хвилину, Бублик звернувся до Сіннера:
«Ти такий сильний, це просто божевілля. Я ж не поганий гравець, що за біса…»
Сіннер зіграє проти співвітчизника Лоренцо Музетті (ATP 10).
Нагадаємо, визначились усі чвертьфіналісти US Open-2025 у чоловіків.
Також раніше Марта Костюк не змогла пробитися до чвертьфіналу US Open у парному розряді.