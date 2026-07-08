Володимир Кириченко

Сьогодні, 8 липня, українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) зіграє матч в рамках чвертьфінальної стадії Wimbledon.

Суперницею українки стане представниця Італії Жасмін Паоліні (№17 WTA).

Гра пройде першим запуском на Центральному корті. Початок – не раніше 15.30. Пряма трансляція матчу – на «Суспільне Спорт».

Це буде четверта очна зустріч тенісисток – наразі українка поступається в протистоянні з рахунком 1:2.

Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon і вперше зіграє в чвертьфіналі. До цього її найкращим результатом був третій раунд.

Марта в першому колі розгромила аргентинку Надію Подороську, у в другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, в третьому обіграла американку Емму Наварро, в 1/8 фіналу – іншу представницю США Ешлін Крюгер.

Суперниця переможниці пари визначиться у матчі Лінда Носкова – Еліза Мертенс. Початок їхньої зустрічі на корті №1 – о 15.00.

Раніше стала відома перша пара півфіналісток Wimbledon-2026.