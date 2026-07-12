Фінал Wimbledon-2026. Сіннер – Звєрєв. Відеотрансляція
Яннік виграв останні 9 матчів проти німця
близько 3 годин томуПідписатися в
Сіннер та Звєрєв / Фото - Yahoo
12 липня відбудеться фінал Wimbledon-2026 у чоловічому одиночному розряді.
Перша ракетка світу з Італії Яннік Сіннер зустрінеться з німцем Александром Звєрєвим (№3 ATP). Початок – не раніше 18.00.
Пряма трансляція матчу – на «Суспільне Спорт».
Рахунок особистих зустрічей 10:4 на користь Янніка, цього сезону – 4:0 теж на користь італійця. Крім того, Сіннер виграв останні 9 матчів проти Звєрєва.
На цьому турнірі обидва програли лише по два сети: Сіннер – два у першому колі, а Звєрєв – по одному в першому та четвертому раундах.
Сіннер – діючий переможець Wimbledon.
Нагадаємо, Носкова виграла Wimbledon-2026, здолавши у фіналі Мухову.
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