Володимир Кириченко

12 липня відбудеться фінал Wimbledon-2026 у чоловічому одиночному розряді.

Перша ракетка світу з Італії Яннік Сіннер зустрінеться з німцем Александром Звєрєвим (№3 ATP). Початок – не раніше 18.00.

Пряма трансляція матчу – на «Суспільне Спорт».

Рахунок особистих зустрічей 10:4 на користь Янніка, цього сезону – 4:0 теж на користь італійця. Крім того, Сіннер виграв останні 9 матчів проти Звєрєва.

На цьому турнірі обидва програли лише по два сети: Сіннер – два у першому колі, а Звєрєв – по одному в першому та четвертому раундах.

Сіннер – діючий переможець Wimbledon.

Нагадаємо, Носкова виграла Wimbledon-2026, здолавши у фіналі Мухову.