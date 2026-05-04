Денис Сєдашов

Перша ракетка світу Янник Сіннер на прессконференції прокоментував перемогу на турнірі в Мадриді, яка стала для нього п'ятою поспіль на турнірах цієї категорії. Італієць встановив новий рекорд, перевершивши досягнення Новака Джоковича та Рафаеля Надаля (по 4 титули поспіль).

Попри історичний результат, Сіннер заявив, що не фокусується на цифрах і уникає порівнянь із легендами тенісу:

Це дуже багато значить. Водночас, як завжди говорив, не можу порівнювати себе з Рафою, Роджером, Новаком. Те, що вони зробили, — це неймовірно. Граю не заради цих рекордів, або взагалі не заради рекордів. Граю за себе, за свою команду, тому що вони знають, що стоїть за цим. А ще за свою сім'ю, знаєте, тому що моя сім'я, незважаючи на мої успіхи, ніколи не змінювала свого ставлення до мене. Вони прості батьки, і я відчуваю себе в повній безпеці поруч із ними. Вдома ми ніколи не говоримо про теніс, розумієте, так що у нас прекрасні відносини. Це дійсно просто я і батьки. Так, звичайно, це багато значить, чудові результати. Але за цим стоїть багато дисципліни, багато жертв. Є також щоденні ритуали, яких дотримуюсь. Крім того, я перший, хто має бути готовим до пробудження вранці. Мені подобається сам процес. Подобається створювати для себе найкращі умови, щоб бути найкращою версією себе. Не граю заради інших рекордів. Як я вже сказав, те, що робили інші гравці в минулому, те, що Новак робить досі, — це щось неймовірне. Не можу порівнювати себе з ними. Яннік Сіннер

