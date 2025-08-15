Володимир Кириченко

Французький тенісист Теренс Атман (ATP №136) вийшов до півфіналу турніру АТР 1000 у Цинциннаті.

В 1/4 фіналу Masters Атман з рахунком 6:2, 6:3 обіграв данця Гольґера Руне (ATP №9).

23-річний Атман розпочав турнір із кваліфікації. Для нього це буде перший півфінал турніру ATP у карʼєрі.

Теренс став третім кваліфаєром в історії турніру в Цинциннаті, який дійшов до півфіналу. Раніше це вдавалося Давиду Вітону (1994) та українцю Олександру Долгополову (2015).

У попередньому раунді француз обіграв четверту ракетку світу Тейлора Фрітца.

Наступним суперником Атмана стане перша ракетка світу Яннік Сіннер.

Нагадаємо, на Masters у Цинциннаті було зіграно гейм, який тривав понад 24 хвилини.