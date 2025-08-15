Француз Атман – третій кваліфаєр в історії Masters у Цинциннаті, якому вдалося дійти до півфіналу
Раніше це вдавалося українському тенісисту
близько 1 години тому
Французький тенісист Теренс Атман (ATP №136) вийшов до півфіналу турніру АТР 1000 у Цинциннаті.
В 1/4 фіналу Masters Атман з рахунком 6:2, 6:3 обіграв данця Гольґера Руне (ATP №9).
23-річний Атман розпочав турнір із кваліфікації. Для нього це буде перший півфінал турніру ATP у карʼєрі.
Теренс став третім кваліфаєром в історії турніру в Цинциннаті, який дійшов до півфіналу. Раніше це вдавалося Давиду Вітону (1994) та українцю Олександру Долгополову (2015).
У попередньому раунді француз обіграв четверту ракетку світу Тейлора Фрітца.
Наступним суперником Атмана стане перша ракетка світу Яннік Сіннер.
Нагадаємо, на Masters у Цинциннаті було зіграно гейм, який тривав понад 24 хвилини.
Поділитись
Матеріали по темі
Людмила Кіченок розгромила росіянку та вийшла до півфіналу турніру у Цинциннаті
близько 14 годин тому