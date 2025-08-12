Володимир Кириченко

Американський тенісист Дженсон Бруксбі (№101 ATP) обіграв представника Франції Артюра Казо (№76 ATP) у другому раунді Masters у Цинциннаті – 7:5, 6:1.

У другому сеті цього матчу, за рахунку 1:0 на користь Бруксбі, тенісисти зіграли гейм, тривалістю у 24 хвилини та 20 секунд.

У другому геймі другого сету на подачі Казо тенісисти розіграли 40 очок, щоб визначити переможця гейму. За рахунку 30:40 Бруксбі мав нагоду зробити брейк, однак не реалізував цю нагоду.

Загалом рахунок у геймі 17 разів ставав рівним (40:40). Казо мав 12 гейм-пойнтів, але жодного з них не реалізував. У підсумку американець з 7-ї спроби реалізував брейк-пойнт і зробив рахунок у сеті 2:0 на свою користь.

Зазначимо, що рекорд за кількістю розіграних очок в одному геймі був встановлений у 1975 році, коли у матчі Кіта Гласса і Тоні Фосетта тенісисти 37 разів робили рахунок 40:40. Однак через відсутність офіційного хронометражу тривалість цього гейму залишається невідомою.

У третьому раунді Masters у Цинциннаті Бруксбі зіграє з нейтральним тенісистом з російським паспортом Кареном Хачановим.

