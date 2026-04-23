Калініна дізналася суперницю у 1/16 фіналу престижного турніру у Мадриді
Українка зустрінеться з японкою Наомі Осакою
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 110) дізналася ім’я наступної суперниці на ґрунтовому турнірі категорії WTA 1000 в Мадриді (Іспанія).
За вихід до 1/8 фіналу мадридського «тисячника» Ангеліна посперечається з титулованою японкою Наомі Осакою (WTA 15).
У своєму стартовому матчі Осака впевнено розібралася з колумбійкою Камілою Осоріо. Японка закрила гру у двох сетах.
Калініна вибила 24-ту ракетку світу на турнірі у Мадриді.
