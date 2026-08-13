Калініна з камбеком здолала Відманову на старті турніру в Цинциннаті
Українка здобула перемогу у трьох сетах
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 54) успішно розпочала виступи на турнірі категорії WTA 1000 у американському Цинциннаті.
У першому раунді змагань українка у важкому трьохсетовому протистоянні здолала чешку Дар'ю Відманову (WTA 92). Для перемоги Калініній знадобилися 2 години 25 хвилин.
У першій партії Ангеліна втратила перевагу, ведучи 4:1, і в підсумку віддала сет. Проте в другій частині гри українка змогла перехопити ініціативу — поступаючись 2:4, вона зробила камбек, після чого впевнено дожала суперницю у вирішальному сеті.
WTA 1000 Цинциннаті (США). Хард. 1/64 фіналу
Дар'я Відманова (Чехія) [WC] – Ангеліна Калініна (Україна) – 6:4, 4:6, 2:6
У наступному колі турніру Калініна зіграє проти представниці США Емми Наварро (WTA 25).
Світоліна програла Швьонтек у півфіналі «тисячника» в Торонто.