Людмила Кіченок вийшла у другий раунд «тисячника» у Монреалі
Українка у дуеті з Перес обіграла Мелічар та Самсонову
близько 2 годин тому
Людмила Кіченок / Фото - Суспільне
Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з австралійкою Еллен Перес здобули перемогу на старті парного турніру WTA 1000 у Монреалі.
Українка та австралійка у першому раунді з рахунком 7:5, 6:1 перемогли американку Ніколь Мелічар та нейтральну тенісистку з російським паспортом Людмилу Самсонову.
Матч тривав 1 годину 19 хвилин. За цей час Людмила та Еллен 2 рази подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки, реалізували 5/9 брейк-пойнтів.
В наступному раунді українсько-австралійський дует зіграє проти американок Корі Гауфф та Маккартні Кесслер.
Нагадаємо, Марта Костюк перемогла Дар'ю Касаткіну на тайбрейку й вийшла в 1/8 фіналу на турнірі у Канаді.