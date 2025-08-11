Володимир Кириченко

11-а ракетка світу американка Емма Наварро не змогла вийти в третій раунд турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США), поступившись у матчі другого кола представниці Німеччини Елле Зайдель (124-й номер рейтингу) з рахунком 4:6, 6:1, 4:6.

Тенісистки провели на корті 2 години 18 хвилин. За цей час Наварро зробила три подачі навиліт, припустившись п'ять подвійних помилок, а також реалізувала 4 з 10 брейк-пойнтів. Зайдель зробила за матч три ейси, припустилася трьох подвійних помилок і змогла реалізувати 4 з 10 брейк-пойнтів.

У третьому колі «тисячника» в Цинциннаті Елла зіграє з переможницею зустрічі між американськими тенісистками Кеті Макнеллі та Маккартні Кесслер.

Нагадаємо, Марта Костюк розгромила Татьяну Марію у другому колі турніру у Цинциннаті.