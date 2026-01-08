Сестри Кіченок обіграли нейтральних росіянок і вийшли до півфіналу турніру у Брісбені
Доля матчу вирішилася на тай-брейку
близько 2 годин тому
Сестри Кіченок / Фото - Yahoo
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до півфіналу парного турніру WTA 500 у Брісбені.
У чвертьфіналі українки перемогли нейтральних спортсменок з російським паспортом Ірину Хромачову та Олександру Панову – 6:2, 6(2):7, 10:7.
Матч тривав 2 години 4 хвилини. За цей час Людмила і Надія виконали одну подачу навиліт та припустилися чотирьох подвійних помилок.
У півфіналі українки зіграють проти Шувей Се з Тайваню та латвійки Олени Остапенко.
Для сестер Кіченок це перший спільний турнір з травня минулого року.
