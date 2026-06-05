Італійський тенісист Маттео Арнальді (104 АТР) детально розповів про причини своєї відмови від участі в півфінальному матчі Roland Garros проти співвітчизника Флавіо Коболлі (14 АТР). За словами спортсмена, причиною зняття з турніру стало раптове та важке харчове отруєння безпосередньо в ніч перед грою. Слова наводить ВТУ.

Арнальді зазначив, що лікарі намагалися стабілізувати його стан за допомогою медикаментів, проте через сильне зневоднення, слабкість та запаморочення він фізично не зміг вийти на корт.

Мені важко тут перебувати. Це не те, чого я хотів. Але вчора ввечері я почав почуватися не дуже добре. Вдень мені було нормально. Я прийшов на тренування і виконав усе, що мав. Я почувався добре. Я повечеряв. Почав відчувати дискомфорт у шлунку. Я подумав: «Ну добре, просто не дуже добре перетравилося». О першій ночі я прокинувся і мене почало нудити. Я почувався не найкраще. Потім я спробувся заснути.

Зовсім не міг заснути. О шостій-сьомій ранку мене знову знудило. Цього разу було досить погано. Ми викликали лікаря в номер. Він прийшов і дав мені ліки. Я сподівався, що це просто щось від вечері чи щось подібне. Протягом дня я не міг їсти. Щоразу, коли я щось їв чи пив, я знову йшов у туалет. Це важко. З огляду на те, як проходив турнір, скільки годин я провів на корті, я насправді почувався дуже добре.

Змусити себе знятися з мого першого півфіналу Grand Slam - це не те, чого б ти побажав будькому. Я намагався підготуватися і залишатися тут якомога довше. Намагався зрозуміти, чи зможу вийти на корт, але щоразу, коли я вставав, у мене паморочилося в голові, і я почувався не найкраще. Я майже впевнений, що якщо знову щось з’їм, мені стане зле. Це було правильне рішення для мене.