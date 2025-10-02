Володимир Кириченко

Вперше за п'ять років, з 2020 року, перша та друга ракетки світу виграли титули ATP у межах одного тижня.

У поточному сезоні цього досягли іспанець Карлос Алькарас (АТР, 1) та італієць Яннік Сіннер (АТР, 2).

Алькарас у вівторок, 30 вересня, став переможцем Відкритого чемпіонату Японії, де у фіналі обіграв американця Тейлора Фріца (6:4, 6:4).

Сіннер у середу, 1 жовтня, виграв Відкритий чемпіонат Китаю, зустрівшись у фіналі з представником США Ленером Тьєном (6:2, 6:2).

Попереднє досягнення у вигляді двох титулів ATP за тиждень належало сербу Новаку Джоковичу та іспанцю Рафаелю Надалю. Тоді Джокович на турнірі у Дубаї виграв у грека Стефаноса Ціціпаса (6:3, 6:4). Надаль обіграв американця Тейлора Фріца на Відкритому чемпіонаті Мексики (6:3, 6:2).

Нагадаємо, Гаель Монфіс оголосив про завершення кар’єри у 2026 році.